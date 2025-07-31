Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Ракета влучила у будинок у Святошинському районі Києва: зруйновано підʼїзд
Внаслідок ракетної атаки на Київ 31 липня пошкоджено житловий будинок у Святошинському районі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та мер міста Києва Віталій Кличко.
Ракета влучила у будинок у Святошинському районі
За попередньою інформацією зруйновано цілий підїзд. На місці влучання ракети працюють екстрені служби.
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– Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи, – написав президент у своєму телеграм-каналі.
Вибухи у Києві 31 липня
Вибухи у Києві пролунали у ніч проти 31 липня. Російські війська атакували столоцю України спочатку ударними безпілотниками, а згодом завдали ракетного удару.
Станом на 6:00 ранку відомо про щонайменше 20 постраждалих.
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