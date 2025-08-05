РФ атаковала Лозовую: есть погибший и раненые, временно закрыт вокзал
Российская армия нанесла удары по Лозовой на Харьковщине в ночь на 5 августа. Город пережил самую массированную атаку с начала войны. Известно о десяти пострадавших и одном погибшем.
Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский и пресс-служба ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Атака на Лозовую 5 августа: последствия
В ГСЧС сообщили, что в результате ночной массированной атаки БпЛА на город Лозовая возникло несколько очагов пожаров. Пострадали десять человек, из них двое детей, еще один человек погиб.
По данным Синегубова, среди десяти пострадавших — четверо железнодорожников, госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести.
Еще пять человек, в том числе 14-летний парень и 13-летняя девочка, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом.
Враг массированно обстрелял Лозовую с 2.45 до 4.40 утра. В результате атаки на Лозовую сегодня, 5 августа, повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.
Предварительно, российская армия атаковала Лозовую 33 БпЛА.
На местах работают спасатели, медики и экстренная помощь. Происходит фиксация последствий атаки РФ на Лозовую.
– Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ. Прошу жителей сообщать о повреждениях, — отметил Зеленский.
Он добавил, что в городе происходят изменения в транспортном сообщении. Также временно закрыт железнодорожный вокзал.
Член правления АО Укрзализныця Александр Перцовский сообщил, что в результате атаки РФ пострадал вокзал в Лозовой. Он сообщил об одном погибшем сотруднике железной дороги.
– Большинство успели перейти в укрытия, но к сожалению, имеем погибшего сотрудника — дежурного механика одного из подразделений на железнодорожном узле и четырех травмированных работников, которым оказывается вся необходимая помощь, — сообщил он.
Изменения в расписании вокзала в Лозовой
Из соображений безопасности были внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов.
В связи с обстрелами уже следует объездным маршрутом поезд №66/65-166/165 Умань – Черкассы –Харьков, то же ожидает другие поезда краматорского направления – объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа.
Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.
Были отменены поезда сообщением:
- №6852 Дубово – Харьков-Пассажирский;
- №6414 Харьков-Пассажирский – Лозовая.
Изменения в маршрутах таких поездов:
- №6651/6573 Орелька – Полтава-Южная (вместо Лозовая – Полтава-Южная);
- №6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 259-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.