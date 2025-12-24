Атака на Запорожье: повреждены дома, гаражи и автомобили, есть погибший и пострадавшие
В ночь на 23 декабря враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами (УАБ).
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Запорожье 24 декабря: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, глава ОВА сообщил о движении КАБов в направлении областного центра.
Позже Федоров сообщил, что оккупанты нанесли три удара по городу.
В результате атаки на Запорожье 24 декабря повреждено не менее 13 многоэтажек. Там выбиты окна, сломаны балконы и лоджии.
Кроме того, повреждены гаражи и припаркованные рядом автомобили. На месте удара возникло возгорание.
На данный момент известно о трех пострадавших во время ночной атаки на Запорожье.
Утром к медикам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина.
Также известно, что один человек погиб.
На месте удара работают спасатели, медики, полицейские, коммунальщики, социальные работники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОГА