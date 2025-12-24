В ночь на 23 декабря враг атаковал Запорожье управляемыми авиабомбами (УАБ).

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 24 декабря: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, глава ОВА сообщил о движении КАБов в направлении областного центра.

Позже Федоров сообщил, что оккупанты нанесли три удара по городу.

В результате атаки на Запорожье 24 декабря повреждено не менее 13 многоэтажек. Там выбиты окна, сломаны балконы и лоджии.

Кроме того, повреждены гаражи и припаркованные рядом автомобили. На месте удара возникло возгорание.

На данный момент известно о трех пострадавших во время ночной атаки на Запорожье.

Утром к медикам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина.

Также известно, что один человек погиб.

На месте удара работают спасатели, медики, полицейские, коммунальщики, социальные работники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

