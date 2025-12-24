У ніч проти 23 грудня ворог атакував Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 24 грудня: що відомо

Перед тим як пролунали вибухи у Запоріжжі очільник ОВА сповіщав про рух КАБів у напрямку обласного центру.

Пізніше Федоров повідомив, що окупанти завдали три удари по місту.

Унаслідок атаки на Запоріжжя 24 грудня пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок. Там вибито вікна, зламані балкони та лоджії.

Крім того, пошкоджено гаражі та припарковані поруч автівки. На місці удару виникло займання.

Наразі відомо, про трьох постраждалих під час нічної атаки на Запоріжжя.

На ранок до медиків звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік.

Також відомо, що одна людина загинула.

На місці удару працюють рятувальники, медики, поліцейські, комунальники, соціальні працівники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

