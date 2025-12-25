Во время воздушной атаки врага прогремели взрывы в Чернигове. К сожалению, есть раненые и погибший.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

Взрыв в Чернигове сегодня, 25 декабря: что известно

Так, Воздушные силы в 12:52 предупреждали о российских ударных дронах в направлении Чернигова.

Впоследствии руководитель МВА Дмитрий Брыжинский сообщил, что есть попадание в жилой пятиэтажный дом.

По состоянию на 13:48 известно о как минимум пяти пострадавших, среди которых есть ребенок. Один человек погиб.

Также враг атаковал объект критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 401-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

