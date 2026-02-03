Более тысячи домов в Киеве остаются без отопления по состоянию на утро 3 февраля.

Обновленную информацию о том, сколько домов в Киеве без тепла, столичный мэр Виталий Кличко объявил в утренней сводке.

Сколько домов в Киеве без отопления: что известно

По словам Виталия Кличко, в настоящее время преимущественно без тепла в результате ночного массированного удара по инфраструктуре находятся Дарницкий и Днепровский районы столицы.

Всего в Киеве сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения.

Коммунальщики и энергетики уже приступили к восстановительным работам.

Продолжаются работы и в домах, где до этого не было тепла.

Кроме того, в Днепровском и Дарницком районах сейчас частично действуют экстренные отключения.

На правом берегу столицы продолжают действовать графики.

Как уточнил министр энергетики Денис Шмыгаль, во время ночной атаки армия РФ обстреляла несколькими видами баллистики, крылатыми ракетами и дронами многоэтажки, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

В целом под ударом были восемь областей Украины.

По предварительным данным президента Украины Владимира Зеленского, россияне применили более 70 ракет и 450 ударных дронов.

