Понад тисяча будинків у Києві залишаються без опалення станом на ранок 3 лютого.

Оновлену інформацію про те, скільки будинків у Києві без тепла, столичний міський голова Віталій Кличко оголосив у ранковому зведенні.

Скільки будинків у Києві без опалення: що відомо

За словами Віталія Кличка, наразі переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру перебувають Дарницький та Дніпровський райони столиці.

Загалом у Києві наразі 1 170 багатоповерхівок без теплопостачання.

Комунальники й енергетики вже стали до відновлювальних робіт.

Тривають роботи і в будинках, де до цього не було тепла.

Крім того, у Дніпровському та Дарницькому районах наразі частково діють екстрені відключення.

На правому березі столиці продовжують діяти графіки.

Як уточнив міністр енергетики Денис Шмигаль, під час нічної атаки армія РФ гатила кількома видами балістики, крилатими ракетами та дронами по багатоповерхівках, а також по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Загалом під ударом були вісім областей України.

За попередніми даними президента України Володимира Зеленського, росіяни застосували понад 70 ракет і 450 ударних дронів.

