Погибшим во время обстрела Богодухова Харьковской области 11 февраля был ветераном российско-украинской войны Григорий Шикула.

По данным СМИ, об этом сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Обстрел Богодухова 11 февраля: что известно о погибшем

По словам Коваленко, Григорий Шикула был родом из села Сковородиновка Золочевской общины.

Мужчина воевал на фронте, после тяжелого ранения потерял часть ноги и передвигался на протезе.

После возвращения с войны семья решила уехать подальше от линии боевого столкновения и приобрести дом в Богодухове. Во время атаки в доме находились дети и жена.

Кроме мужа во время российского обстрела Богодухова погибли также трое детей супругов.

Жена погибшего, Ольга Кривогуб, получила ранения.

Начальник СВА добавил, что община будет оказывать пострадавшей женщине необходимую помощь.Обстрел Богодухова 11 февраля 2026 года: последствия вражеской атаки

Напомним, что ночью 11 февраля российские войска нанесли удар дронами по частному дому в городе Богодухов Харьковской области. В результате попадания вспыхнул пожар.

Мужчина и дети погибли под завалами дома. Спасти удалось только беременную женщину. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги.

Известно, что семья всего несколько дней назад переехала в Богодухов из Золочева.

