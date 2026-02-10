Ночью 11 февраля враг нанес удар дронами по дому в городе Богодухов Харьковской области. Вспыхнул пожар, под завалами дома погибли трое маленьких детей и мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне ударили дронами по Богодухову: погибли трое детей

— Вспыхнул пожар. По предварительной информации, под завалами могут находиться трое детей, — отметил сначала Синегубов.

По состоянию на 0:27 было известно, что в результате вражеского удара пострадала 35-летняя беременная женщина.

В 0:45 Синегубов написал, что в результате вражеского удара погибли двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

От травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми. Пострадала 74-летняя женщина, медики оказывают ей помощь.

Напомним, прошлой ночью россияне атаковали Харьков. Были зафиксированы попадания в Шевченковском районе.

В результате атаки были повреждены два легковых автомобиля и остекление окон многоквартирного жилого дома. Обошлось без пострадавших.

Фото: Харковская ОВА

