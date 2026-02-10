Атака дронов на Богодухов: под завалами дома погибли трое детей и мужчина
- Ночью 11 февраля российские дроны нанесли удар по дому в Богодухове Харьковской области.
- Под завалами погибли трое детей одного и двух лет и мужчина, пострадали две женщины.
Ночью 11 февраля враг нанес удар дронами по дому в городе Богодухов Харьковской области. Вспыхнул пожар, под завалами дома погибли трое маленьких детей и мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Россияне ударили дронами по Богодухову: погибли трое детей
— Вспыхнул пожар. По предварительной информации, под завалами могут находиться трое детей, — отметил сначала Синегубов.
По состоянию на 0:27 было известно, что в результате вражеского удара пострадала 35-летняя беременная женщина.
В 0:45 Синегубов написал, что в результате вражеского удара погибли двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.
От травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми. Пострадала 74-летняя женщина, медики оказывают ей помощь.
Напомним, прошлой ночью россияне атаковали Харьков. Были зафиксированы попадания в Шевченковском районе.
В результате атаки были повреждены два легковых автомобиля и остекление окон многоквартирного жилого дома. Обошлось без пострадавших.
Фото: Харковская ОВА