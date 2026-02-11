Утром 11 февраля российские войска нанесли новые удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения подвижного состава и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Удар по железнодорожной инфраструктуре 11 февраля: что известно

По словам Кулебы, утром враг атаковал железнодорожную станцию в Днепропетровской области.

В результате удара повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура станции.

На месте возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Кроме того, зафиксирован очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе на Сумщине. Поврежден технический подвижной состав.

По словам министра, враг продолжает системные атаки на этот важный железнодорожный узел.

Работники железной дороги не пострадали. На объектах работают аварийные и восстановительные бригады.

Ранее глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщал, что в ночь на 11 февраля российские войска 15 раз атаковали два района области артиллерией, беспилотниками и РСЗО Град.

По его словам, под обстрелом оказались Никопольский и Синельниковский районы.

Были повреждены жилые дома, пожарная часть и элеватор.

