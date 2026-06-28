Во временно оккупированном Крыму после ночных обстрелов загорелась Сакская ТЭЦ.

Взрывы в Крыму: горит Сакская ТЭЦ

После ночных обстрелов на Сакской ТЭЦ произошел пожар, сообщает Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.

По информации Telegram-канала, пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.

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Стоит отметить, что ночью Сакская ТЭЦ подверглась обстрелу. В течение часа там раздалось 16 взрывов со вспышками, наблюдалось задымление.

Сакская теплоэлектроцентраль имеет электрическую мощность 149,4 МВт, тепловая мощность – 138 Гкал/час. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.

пожежа на сакській тец

Фото: Google Maps

Напомним, что ранее британская разведка писала, что Украина наращивает удары по российской военной логистике  воккупированном Крыму, что расширяет возможности для ударов по Крымскому мосту.

Выведение из строя паромов ухудшило логистику РФ и снабжение оккупированного Крыма. На полуострове фиксируют дефицит топлива и задержки на паромных переправах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Василий Анохин

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