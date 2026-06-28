После взрывов в Крыму загорелась Сакская ТЭЦ: что известно
- В Крыму после обстрела загорелась Сакская ТЭЦ.
- Там в течение часа было слышно 16 взрывов и видно вспышки и задымление.
- Известно, что ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.
Во временно оккупированном Крыму после ночных обстрелов загорелась Сакская ТЭЦ.
Взрывы в Крыму: горит Сакская ТЭЦ
После ночных обстрелов на Сакской ТЭЦ произошел пожар, сообщает Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.
По информации Telegram-канала, пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.
Стоит отметить, что ночью Сакская ТЭЦ подверглась обстрелу. В течение часа там раздалось 16 взрывов со вспышками, наблюдалось задымление.
Сакская теплоэлектроцентраль имеет электрическую мощность 149,4 МВт, тепловая мощность – 138 Гкал/час. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.
Напомним, что ранее британская разведка писала, что Украина наращивает удары по российской военной логистике воккупированном Крыму, что расширяет возможности для ударов по Крымскому мосту.
Выведение из строя паромов ухудшило логистику РФ и снабжение оккупированного Крыма. На полуострове фиксируют дефицит топлива и задержки на паромных переправах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Василий Анохин