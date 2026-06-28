Во временно оккупированном Крыму после ночных обстрелов загорелась Сакская ТЭЦ.

Взрывы в Крыму: горит Сакская ТЭЦ

После ночных обстрелов на Сакской ТЭЦ произошел пожар, сообщает Крымский ветер со ссылкой на данные спутниковой съемки.

По информации Telegram-канала, пожар наблюдается в районе резервуаров с топливом.

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Стоит отметить, что ночью Сакская ТЭЦ подверглась обстрелу. В течение часа там раздалось 16 взрывов со вспышками, наблюдалось задымление.

Сакская теплоэлектроцентраль имеет электрическую мощность 149,4 МВт, тепловая мощность – 138 Гкал/час. ТЭЦ является основным производителем тепловой энергии в Саках.

Напомним, что ранее британская разведка писала, что Украина наращивает удары по российской военной логистике воккупированном Крыму, что расширяет возможности для ударов по Крымскому мосту.

Выведение из строя паромов ухудшило логистику РФ и снабжение оккупированного Крыма. На полуострове фиксируют дефицит топлива и задержки на паромных переправах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Василий Анохин

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