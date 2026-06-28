У тимчасово окупованому Криму після нічних обстрілів спалахнула Сакська ТЕЦ.

Вибухи у Криму: горить Сакська ТЕЦ

Після нічних обстрілів на Сакській ТЕЦ сталася пожежа, повідомляє Кримський вітер з посиланням на дані супутникової зйомки.

За інформацією Telegram-каналу, пожежа спостерігається в районі резервуарів з паливом.

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Варто зазначити, що вночі Сакська ТЕЦ зазнала обстрілу. Протягом години там пролунало 16 вибухів зі спалахами, спостерігалося задимлення.

Сакська теплоелектроцентраль має електричну потужність 149,4 МВт, теплова потужність — 138 Гкал/год. ТЕЦ є головним виробником теплової енергії в Саках.

Нагадаємо, що раніше британська розвідка повідомляла, що Україна нарощує удари по російській військовій логістиці в окупованому Криму, що розширює можливості для ударів по Кримському мосту.

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Фото: Василь Анохін

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