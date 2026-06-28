Після вибухів у Криму загорілася Сакська ТЕЦ: що відомо
- У Криму після обстрілу спалахнула Сакська ТЕЦ.
- Там протягом години було чути 16 вибухів та видно спалахи та задимлення.
- Відомо, що ТЕЦ є основним виробником теплової енергії у Саках.
У тимчасово окупованому Криму після нічних обстрілів спалахнула Сакська ТЕЦ.
Вибухи у Криму: горить Сакська ТЕЦ
Після нічних обстрілів на Сакській ТЕЦ сталася пожежа, повідомляє Кримський вітер з посиланням на дані супутникової зйомки.
За інформацією Telegram-каналу, пожежа спостерігається в районі резервуарів з паливом.
Варто зазначити, що вночі Сакська ТЕЦ зазнала обстрілу. Протягом години там пролунало 16 вибухів зі спалахами, спостерігалося задимлення.
Сакська теплоелектроцентраль має електричну потужність 149,4 МВт, теплова потужність — 138 Гкал/год. ТЕЦ є головним виробником теплової енергії в Саках.
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Фото: Василь Анохін