Украина усиливает удары по военной логистике РФ. Это ослабляет российскую систему противовоздушной обороны и расширяет возможности для поражения Крымского моста.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

ВСУ усиливают удары по военной логистике россиян

Британская разведка проанализировала серию украинских ударов по временно оккупированному Россией Крыму и пришла к выводу, что возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту расширяются.

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В ночь на 20 июня Украина нанесла удары по Крыму и переправе через Керченский пролив. Целями стали системы противовоздушной обороны, хранилища топлива и три автомобильных парома.

Выведение из строя трех паромов почти наверняка еще больше обострило и без того серьезные проблемы с обеспечением Крыма, считают аналитики.

Как отмечается в обзоре, в настоящее время на полуострове наблюдаются повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах переправы.

В разведке напомнили, что после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года были введены протоколы безопасности, согласно которым грузовики могут пользоваться только паромной переправой, а не мостом.

По Крымскому мосту разрешено движение только легковых автомобилей, автобусов и отдельных видов железнодорожного транспорта.

В марте и апреле 2026 года Украина наносила удары по двум другим паромам, которые также используются для обеспечения военной логистики. Почти наверняка в настоящее время они находятся на ремонте.

— Украина с возрастающей интенсивностью наносит удары по сетям российской военной логистики на оккупированной территории Украины, чему способствует наличие различных средств поражения, в частности одноразовых ударных дронов и боеприпасов большой дальности. Масштабность украинских ударов также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в таких хорошо укрепленных приоритетных точках, как Керченский пролив, — подчеркивает британская разведка.

Это, по мнению аналитиков, расширяет возможности Украины по нанесению ударов по Крымскому мосту — стратегической и политически чувствительной цели.

Напомним, 23 июня Силы специальных операций Украины сообщили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал на территории Крыма.

Мост входил в транспортный маршрут, который использовался оккупантами для перевозки грузов, ресурсов и военного обеспечения с территории РФ через Крым, а также в пределах самого полуострова.

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