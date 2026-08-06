В Херсоне российские войска атаковали беспилотником маршрутку в Днепровском районе. Известно о пяти пострадавших, среди которых – 15-летний подросток.

Об этом сообщают руководитель городской военной администрации Ярослав Шанько и Херсонская областная прокуратура.

Атака дроном на маршрутку в Херсоне: какие последствия

По информации ГВА, 6 августа российские оккупанты атаковали дроном маршрутку в Днепровском районе около 11:50. Ранения получили по меньшей мере пятеро пассажиров.

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Как рассказал Шанько, у 15-летнего парня зафиксировали взрывную травму, осколочные ранения бедра, плеча и лица. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, взрывные травмы и обломочные ранения получили 58-летний мужчина и 37-летняя женщина, а 53-летний мужчина и 54-летняя женщина — минно-взрывные травмы и контузии. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщают в Херсонской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Херсонская ГВА

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