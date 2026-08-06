У Херсоні російські війська атакували безпілотником маршрутку в Дніпровському районі. Відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких – 15-річний підліток.

Про це повідомляють керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько та Херсонська обласна прокуратура.

Атака дроном на маршрутку в Херсоні: які наслідки

За інформацією МВА, 6 серпня російські окупанти атакували дроном маршрутку в Дніпровському районі близько 11:50. Поранення дістали щонайменше п’ятеро пасажирів.

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Як розповів Шанько, у 15-річного хлопця зафіксували вибухову травму, уламкові поранення стегна, плеча та обличчя. Його госпіталізували у стані середнього ступеню тяжкості.

Крім цього, вибухові травми та уламкові поранення дістали 58-річний чоловік та 37-річна жінка, 53-річний чоловік та 54-річна жінка — мінно-вибухові травми та контузії. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомляють в Херсонській обласній прокуратурі, розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: Херсонська МВА

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