В Киеве правоохранители разоблачили организаторов нелегальной программы суррогатного материнства для иностранцев. Директору частного медицинского центра репродуктивных технологий сообщено о подозрении в торговле людьми.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В Киеве разоблачили схему незаконного суррогатного материнства

По данным следствия, в конце 2025 года руководитель клиники вместе с куратором программы и медиками запустил коммерческую схему для иностранной пары.

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Для реализации замысла подыскали украинку, которая находилась в тяжелом финансовом положении из-за отсутствия работы. Воспользовавшись ее уязвимостью, от женщины скрыли реальные условия договора.

В частности, в документе были прописаны жесткие ограничения и штрафы до $30 тыс., а также запрет оставлять Украину без разрешения иностранных клиентов.

Кроме того, следствие выявило грубые нарушения процедуры:

иностранных супругов провели через программу без обязательного медицинского осмотра;

суррогатная мать также не прошла должного обследования;

договор о суррогатном материнстве не был удостоверен нотариально.

Несмотря на отсутствие необходимых обследований, женщине провели процедуру оплодотворения, после чего она забеременела двойней. Из-за отсутствия должного ухода дети родились преждевременно и впоследствии скончались в больнице.

По данным следствия, организаторы использовали репродуктивное здоровье женщины исключительно для получения прибыли от иностранцев.

Директора медцентра задержали, когда тот направлялся к государственной границе.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц путем обмана).

По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога почти 15 млн грн.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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