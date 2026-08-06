Незаконное суррогатное материнство: в Киеве задержан руководитель медцентра
В Киеве правоохранители разоблачили организаторов нелегальной программы суррогатного материнства для иностранцев. Директору частного медицинского центра репродуктивных технологий сообщено о подозрении в торговле людьми.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В Киеве разоблачили схему незаконного суррогатного материнства
По данным следствия, в конце 2025 года руководитель клиники вместе с куратором программы и медиками запустил коммерческую схему для иностранной пары.
Для реализации замысла подыскали украинку, которая находилась в тяжелом финансовом положении из-за отсутствия работы. Воспользовавшись ее уязвимостью, от женщины скрыли реальные условия договора.
В частности, в документе были прописаны жесткие ограничения и штрафы до $30 тыс., а также запрет оставлять Украину без разрешения иностранных клиентов.
Кроме того, следствие выявило грубые нарушения процедуры:
- иностранных супругов провели через программу без обязательного медицинского осмотра;
- суррогатная мать также не прошла должного обследования;
- договор о суррогатном материнстве не был удостоверен нотариально.
Несмотря на отсутствие необходимых обследований, женщине провели процедуру оплодотворения, после чего она забеременела двойней. Из-за отсутствия должного ухода дети родились преждевременно и впоследствии скончались в больнице.
По данным следствия, организаторы использовали репродуктивное здоровье женщины исключительно для получения прибыли от иностранцев.
Директора медцентра задержали, когда тот направлялся к государственной границе.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц путем обмана).
По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога почти 15 млн грн.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.