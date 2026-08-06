У Києві правоохоронці викрили організаторів нелегальної програми сурогатного материнства для іноземців. Директору приватного медичного центру репродуктивних технологій повідомлено про підозру в торгівлі людьми.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Києві викрили схему незаконного сурогатного материнства

За даними слідства, наприкінці 2025 року керівник клініки разом із куратором програми та медиками запустив комерційну схему для іноземної пари.

Зараз дивляться

Для реалізації задуму підшукали українку, яка перебувала у скрутному фінансовому становищі через відсутність роботи. Скориставшись її вразливістю, від жінки приховали реальні умови договору.

Зокрема, у документі прописали жорсткі обмеження та штрафи до $30 тис., а також заборону залишати Україну без дозволу іноземних клієнтів.

Крім того, слідство виявило грубі порушення процедури:

іноземне подружжя провели через програму без обов’язкового медичного огляду;

сурогатна матір також не пройшла належного обстеження;

договір про сурогатне материнство не посвідчили нотаріально.

Попри відсутність необхідних обстежень, жінці провели процедуру запліднення, після чого вона завагітніла двійнею. Через відсутність належного догляду діти народилися передчасно й згодом померли в лікарні.

За даними слідства, організатори використали репродуктивне здоров’я жінки виключно заради отримання прибутку від іноземців.

Директора медцентру затримали, коли той прямував до державного кордону.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб шляхом обману).

За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 15 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.