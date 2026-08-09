Сегодня, 9 августа, рано утром раздались взрывы в Харькове.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 10:15

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Взрыв в Харькове 9 августа: что известно

По словам городского головы, около 07:03 зафиксирован вражеский удар в Салтовском районе города.

Подтверждена информация о попадании в жилой дом – разрушена с 7 по 10 этажи. Есть информация о пострадавших – их количество и состояние уточняются.

В 07:12 раздался еще один взрыв. Враг попал в соседнюю многоэтажку — целенаправленно бьет по жилым домам, подчеркнул Терехов.

Третье место попадания – один из парков в Салтовском районе. Также оккупанты ударили по офисному зданию неподалеку.

Впоследствии Олег Синегубов уточнил, что известно о двух погибших мужчинах — 50 и 66 лет. Пострадал не менее 21 человек, в том числе 5-летний мальчик: 11 человек получили взрывные ранения, у двух – отравление угарным газом, еще восемь человек имеют острую реакцию на стресс, среди них есть ребенок.

В больницы госпитализированы четыре человека. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

По данным Харьковской областной прокуратуры, враг ударил по Харькову тремя малыми крылатыми ракетами Бандероль.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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