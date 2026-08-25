Днем 25 августа в Чернигове раздались взрывы.

Взрывы в Чернигове 25 августа: что известно

Город находится под атакой РФ, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

– Город находится под атакой врага. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах, говорится в сообщении.

Отмечается, что два БпЛА врага упали в черте города.

Сейчас смотрят

Есть пострадавшие. Информация уточняется.

Напомним, что 24 августа РФ ударила дроном по многоэтажке в Чернигове, в результате чего пострадали 20 людей, среди которых дети 12 и 17 лет.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что по мнению полицейских-взрывотехников, россияне использовали для атаки на Чернигов дрон Герань-5.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.