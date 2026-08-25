Вибухи у Чернігові: БпЛА впали в межах міста, є постраждалі
Вдень 25 серпня у Чернігові пролунали вибухи.
Вибухи у Чернігові 25 серпня: що відомо
Місто перебуває під атакою РФ, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
– Місто перебуває під атакою ворога. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два БпЛА ворога впали в межах міста.
Є постраждалі. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що 24 серпня РФ вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові, внаслідок чого 20 постраждалих, серед яких діти 12 та 17 років.
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус уточнив, що на думку поліцейських вибухотехніків росіяни використали для атаки на Чернігів дрон Герань-5.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.