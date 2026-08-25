Взрывы в Запорожье раздались на рассвете 25 августа, когда российские войска атаковали областной центр управляемыми авиабомбами.

О последствиях российской атаки сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Запорожская областная прокуратура.

Взрывы в Запорожье 25 августа: что известно

По словам Федорова, в результате взрывов в Запорожье сегодня повреждена проезжая часть дороги. На открытой территории после удара возник пожар, есть разрушения.

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По предварительным данным, в результате атаки погибли два человека.

Информация о последствиях взрывов в Запорожье 25 августа уточняется.

Кроме того, вечером 24 августа около 23:45 враг атаковал Запорожье ударными БпЛА. В результате атаки были повреждены многоквартирные дома и торговые помещения в одном из районов города.

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений, в том числе повлекших гибель людей (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В целом за последние сутки российские войска нанесли 873 удара по 46 населенным пунктам Запорожской области.

По данным Запорожской ОВА, оккупанты нанесли 17 авиаударов, задействовали 632 беспилотника разных типов, в основном FPV, дважды обстреляли из РСЗО и нанесли 222 артиллерийских удара.

В областную администрацию поступило 64 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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