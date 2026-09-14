В ночь на 14 сентября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов, в частности реактивными Shahed.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 14 сентября: что известно

Начиная с 18:00 13 сентября, российские войска запустили по Украине 108 ударных беспилотников.

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В частности, во время атаки на Украину противник применил:

ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;

беспилотники Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 14 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 85 из 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Воздушные силы сообщили о попаданиях средств воздушного нападения противника в семи местах.

Российская атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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