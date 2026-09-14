Ночная атака на Украину 14 сентября: РФ запустила 108 БпЛА, в частности реактивные Шахеды
В ночь на 14 сентября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов, в частности реактивными Shahed.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 14 сентября: что известно
Начиная с 18:00 13 сентября, российские войска запустили по Украине 108 ударных беспилотников.
В частности, во время атаки на Украину противник применил:
- ударные БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные;
- беспилотники Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла и Курска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 14 сентября противовоздушная оборона сбила или подавила 85 из 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Воздушные силы сообщили о попаданиях средств воздушного нападения противника в семи местах.
Российская атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины оставаются вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.