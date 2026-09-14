Удар КАБом по Изюму: среди трех пострадавших — двухмесячный младенец
- РФ ночью нанесла удар КАБом по Изюму.
- Разрушены четыре частных домовладения.
- Повреждены пять частных домов и автомобили.
Ночью россияне ударили управляемой авиабомбой (КАБом) по городу Изюм Харьковской области. Пострадали три человека.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По информации Синегубова, в результате вражеского удара КАБа пострадали 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок.
Взрывами разрушены четыре частных домовладения, повреждены пять частных домов, а также повреждены легковые автомобили.
На местах ударов работают экстренные службы.
Днем 9 сентября российские войска дроном атаковали поезд Харьков – Изюм на железнодорожной станции вблизи села Искра.
В ночь на 31 августа российские войска атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в нескольких местах в западной части города. Один человек пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА