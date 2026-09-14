Ночью россияне ударили управляемой авиабомбой (КАБом) по городу Изюм Харьковской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Изюм 14 сентября: что известно

По информации Синегубова, в результате вражеского удара КАБа пострадали 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок.

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Взрывами разрушены четыре частных домовладения, повреждены пять частных домов, а также повреждены легковые автомобили.

На местах ударов работают экстренные службы.

Днем 9 сентября российские войска дроном атаковали поезд Харьков – Изюм на железнодорожной станции вблизи села Искра.

В ночь на 31 августа российские войска атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Попадание было зафиксировано в нескольких местах в западной части города. Один человек пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 664-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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