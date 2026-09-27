В ночь на 27 сентября российские войска массированно атаковали Одесскую область.

О последствиях массированной атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 27 сентября: что известно

По словам Олега Кипера, ночью российские войска нанесли массированный удар по югу Одесской области. В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура.

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Среди поврежденных объектов — жилой дом, медицинское учреждение, отель, магазин и склад для хранения зерновых.

Также Кипер сообщил о повреждении двух частных жилых домов, производственного цеха, складских помещений и грузовиков.

По обновленным данным ГСЧС, в результате массированной атаки на Одесскую область один человек погиб, еще двое получили ранения.

На одном из мест после удара разгорелся масштабный пожар. В ГСЧС отметили, что большинство работников во время воздушной тревоги находились в укрытии, благодаря чему удалось избежать большего числа жертв.

Из-за угрозы повторных ударов спасателям приходилось временно уходить в безопасные места. С пострадавшими также работали психологи ГСЧС.

В другом районе области повреждены фасад и окна отеля, корпус медицинского учреждения, магазин непродовольственных товаров и двухэтажный жилой дом.

Всего к ликвидации последствий российской атаки привлекли более 140 спасателей и пятерых сотрудников пожарного подразделения Нацгвардии Украины.

В то же время в Измаильской РГА сообщили, что одной из целей ночной атаки стала Килия. Под ударом оказались портовая и гражданская инфраструктура.

По данным районной администрации, непосредственно в Килии в результате атаки люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

Источник : ГСЧС

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