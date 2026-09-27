Уночі проти 27 вересня російські війська масовано атакували Одеську область.

Про наслідки масованої атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 27 вересня: що відомо

За інформацією Олега Кіпера, вночі російські війська завдали масованого удару по півдню Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Серед пошкоджених об’єктів — житловий будинок, медичний заклад, готель, магазин та склад для зберігання зернових культур.

Також Кіпер повідомив про пошкодження двох приватних житлових будинків, виробничого цеху, складських приміщень та вантажних автомобілів.

За оновленими даними ДСНС, внаслідок масованої атаки на Одещину одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

На одній із локацій після удару виникла масштабна пожежа. У ДСНС зазначили, що більшість працівників під час повітряної тривоги перебували в укритті, завдяки чому вдалося уникнути більшої кількості жертв.

Через загрозу повторних ударів рятувальникам доводилося тимчасово відходити в безпечні місця. З постраждалими також працювали психологи ДСНС.

В іншому районі області пошкоджено фасад і вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та двоповерховий житловий будинок.

Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 140 рятувальників та п’ятьох працівників пожежного підрозділу Нацгвардії України.

Водночас у Ізмаїльській РДА повідомили, що однією з цілей нічної атаки стала Кілія. Під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура.

За даними районної адміністрації, безпосередньо в Кілії внаслідок атаки люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

Джерело : ДСНС

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