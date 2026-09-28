Днем 28 сентября в Днепре прогремели взрывы, когда враг атаковал город ударным беспилотником.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 28 сентября: что известно

Днем 28 сентября российские войска нанесли удар по Днепру. По словам Александра Ганжи, из-за взрывов в Днепре сегодня загорелось офисное здание.

Сейчас смотрят

Также глава ОВА сообщил о пострадавших. Их количество и состояние пока неизвестны.

Информация о последствиях взрывов в Днепре 28 сентября уточняется.

Напомним, что ночью российские войска атаковали беспилотниками Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Васильковская община. В результате атаки повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь. Там поврежден рынок.

По состоянию на 07:30, по данным ОВА, в результате ночных атак в этих двух районах пострадавших не было.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.