Офис Опендатабота в Днепре попал под российскую атаку 28 сентября.

Об этом сообщила команда Опендатабота.

Офис Опендатабот в Днепре подвергся российской атаке 28 сентября

Офис Опендатабота в Днепре попал под обстрел с дронов 28 сентября.

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По данным компании, среди членов команды погибших нет. Других подробностей о возможных пострадавших или повреждениях в офисе пока не сообщали.

Несмотря на атаку, сервисы Опендатабот продолжают работать в штатном режиме.

В компании отметили, что автоматизация и все системы работают, поэтому последствия удара не повлияли на работу сервисов.

Более подробную информацию и официальные комментарии в Опендатаботе пообещали предоставить позже — после получения информации из официальных источников.

Взрывы в Днепре 28 сентября: что известно

Днём 28 сентября российские войска атаковали Днепр ударным беспилотником. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сначала сообщил о пожаре в офисном здании, а потом уточнил, что удар пришелся по бизнес-центру.

По последним опубликованным данным, в результате атаки погибли три человека, еще 15 получили ранения.

В поврежденном здании начали поисково-спасательную операцию. Спасатели вывели из охваченного огнем бизнес-центра 47 человек, а тех, кто остался на верхних этажах, эвакуировали с помощью автолестницы.

Фото: Опендатабот