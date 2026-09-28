Вдень 28 вересня прогриміли вибухи у Дніпрі, коли ворог атакував місто ударним безпілотником.

Про наслідки атаки повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 28 вересня: що відомо

Удень 28 вересня російські війська завдали удару по Дніпру. За інформацією Олександра Ганжі, внаслідок вибухів у Дніпрі зайнялася офісна будівля.

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Згодом голова ОВА уточнив, що російський удар пошкодив бізнес-центр. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та 15 поранених.

У будівлі тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники вже вивели з охопленого вогнем бізнес-центру 47 людей.

Людей, які залишаються на верхніх поверхах, евакуюють за допомогою автодрабини.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про наслідки вибухів у Дніпрі 28 вересня уточнюється.

Нагадаємо, що вночі російські війська атакували безпілотниками Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

На Синельниківщині під ударом опинилася Васильківська громада. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь. Там пошкоджено ринок.

Станом на 07:30, за даними ОВА, внаслідок нічних атак у цих двох районах постраждалих не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 678-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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