Ангелина Малиновская, редакторка стрічки
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Взрывы в Днепре 30 сентября: из-за вражеской атаки есть погибший
В Днепре раздались взрывы, есть погибший.
Взрывы в Днепре 30 сентября: что известно
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг снова атаковал Днепр.
— Один человек погиб из-за вражеской атаки на Днепр, — написал он в Telegram.
Это 33-летний мужчина, который работает охранником на одном из предприятий.
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Напомним, что днем 28 сентября в Днепре также раздавались взрывы, враг атаковал город ударным беспилотником. В результате российского обстрела загорелось офисное здание, было много пострадавших, также погибли люди.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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