В Днепре раздались взрывы, есть погибший.

Взрывы в Днепре 30 сентября: что известно

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, враг снова атаковал Днепр.

— Один человек погиб из-за вражеской атаки на Днепр, — написал он в Telegram.

Это 33-летний мужчина, который работает охранником на одном из предприятий.

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Напомним, что днем ​​28 сентября в Днепре также раздавались взрывы, враг атаковал город ударным беспилотником. В результате российского обстрела загорелось офисное здание, было много пострадавших, также погибли люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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