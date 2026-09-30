У Дніпрі пролунали вибухи, є загиблий.

Вибухи у Дніпрі 30 вересня: що відомо

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог знову атакував Дніпро.

– Одна людина загинула через ворожу атаку на Дніпро, – написав він у Telegram.

Це 33-річний чоловік, який працював охоронцем на одному з підприємств.

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Нагадаємо, що вдень 28 вересня у Дніпрі також лунали вибухи, ворог атакував місто ударним безпілотником. Внаслідок російського обстрілу зайнялася офісна будівля, було багато постраждалих, також загинули люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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