Ангеліна Малиновська, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпрі 30 вересня: через ворожу атаку є загиблий
У Дніпрі пролунали вибухи, є загиблий.
Вибухи у Дніпрі 30 вересня: що відомо
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог знову атакував Дніпро.
– Одна людина загинула через ворожу атаку на Дніпро, – написав він у Telegram.
Це 33-річний чоловік, який працював охоронцем на одному з підприємств.
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Нагадаємо, що вдень 28 вересня у Дніпрі також лунали вибухи, ворог атакував місто ударним безпілотником. Внаслідок російського обстрілу зайнялася офісна будівля, було багато постраждалих, також загинули люди.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 680-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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