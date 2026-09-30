Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Повреждено генерирующее оборудование станции.

РФ атаковала Трипольскую ТЭС: что известно

Как сообщили в ОАО Центрэнерго, специалисты должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ.

— Как только ситуация по безопасности позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать, — сообщил генеральный директор компании Сергей Исаченко.

Другие подробности относительно последствий удара в Центрэнерго пока не разглашаются из соображений безопасности.

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В компании подчеркнули, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии отопительного сезона.

Напомним, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

По его словам, такой массированный и комбинированный удар произошел впервые с конца прошлого отопительного сезона.

Фото: ОАО Центрэнерго

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