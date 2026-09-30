РФ атаковала Трипольскую ТЭС, повреждено генерирующее оборудование станции
- Трипольская ТЭС получила повреждения в результате российской атаки 30 сентября.
- В Центрэнерго сообщили, что на станции повреждено генерирующее оборудование, а специалисты должны оценить состояние и определить объем ремонта.
Трипольская ТЭС получила повреждения в результате очередной российской атаки. Повреждено генерирующее оборудование станции.
РФ атаковала Трипольскую ТЭС: что известно
Как сообщили в ОАО Центрэнерго, специалисты должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ.
— Как только ситуация по безопасности позволит, наши специалисты начнут ремонтные работы. Команда знает, что делать, и продолжает работать, — сообщил генеральный директор компании Сергей Исаченко.
Другие подробности относительно последствий удара в Центрэнерго пока не разглашаются из соображений безопасности.
В компании подчеркнули, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии отопительного сезона.
Напомним, что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.
По его словам, такой массированный и комбинированный удар произошел впервые с конца прошлого отопительного сезона.
Фото: ОАО Центрэнерго