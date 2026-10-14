13 октября в ДТП на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб, которая пережила российский удар по Богодухову 10 февраля.

Тогда женщина потеряла мужчину и троих детей. После трагедии она родила дочь Екатерину, которая также находилась в автомобиле во время аварии. Семимесячная девочка сейчас в больнице.

Гибель Ольги Кривогуб в ДТП в Харьковской области

По словам главы Нововодолажской общины Александра Есина, авария произошла 13 октября примерно между 17:00 и 18:00.

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Ольга ехала из Новой Водолаги в направлении Харькова. Приблизительно в 300 метрах после выезда из населенного пункта ее автомобиль вылетел с дороги.

Женщина получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Вместе с ней в машине находилась семимесячная дочь Екатерина. Девочку сначала доставили в больницу в Новой Водолаге, где стабилизировали ее состояние, а затем перевезли в Харьков.

По информации директора больницы скорой неотложной медицинской помощи Евгения Благовещенского, состояние ребенка оценивают как средней тяжести. Медики диагностировали у нее перелом ребра, ушиб легких и ссадины.

Глава общины сообщил, что ребенка планируют перевести в областную детскую больницу. Забрать девочку готовы родная сестра Ольги и брат погибшего мужа. Соответствующие службы проверяют кандидатов.

В полиции Харьковской области сообщили, что водитель не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в дерево.

В автомобиле также находился 34-летний мужчина, который получил травмы. Его в бессознательном состоянии госпитализировали.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о трагедии семьи в Богодухове

В ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по Богодухову на Харьковщине. В результате атаки погибли муж Ольги Григорий Шикула и трое их детей.

В ту ночь отец спал вместе с детьми в одной комнате, тогда как беременная Ольга находилась в другой. Она стала единственной, кто выжил из семьи.

34-летний Григорий был ветераном российско-украинской войны. Около года он защищал Украину на Купянском и Запорожском направлениях, где в результате ранения потерял ногу.

13 февраля мужчину и трое детей похоронили в Сковородиновке — родном селе Григория.

11 марта Ольга родила дочь, которую назвала Екатериной.

После потери семьи женщина пыталась обустроить новую жизнь. При поддержке благотворительного фонда, неравнодушных людей и Харьковской областной военной администрации она приобрела дом в Новой Водолаге и оформила статус внутриперемещенного лица.

Однако 13 октября Ольга погибла в автомобильной аварии. Ее семимесячная дочь осталась без матери.

Источник : Суспільне

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