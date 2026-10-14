Пережила гибель мужа и троих детей от удара РФ: на Харьковщине в ДТП погибла женщина
- Ольга Кривогуб, которая пережила российский удар по Богодухову 10 февраля и потеряла мужа, троих детей, погибла 13 октября в ДТП в Харьковской области.
- Семимесячная дочь Ольги Екатерина находится в больнице в состоянии средней тяжести, у ребенка диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины.
13 октября в ДТП на Харьковщине погибла Ольга Кривогуб, которая пережила российский удар по Богодухову 10 февраля.
Тогда женщина потеряла мужчину и троих детей. После трагедии она родила дочь Екатерину, которая также находилась в автомобиле во время аварии. Семимесячная девочка сейчас в больнице.
Гибель Ольги Кривогуб в ДТП в Харьковской области
По словам главы Нововодолажской общины Александра Есина, авария произошла 13 октября примерно между 17:00 и 18:00.
Ольга ехала из Новой Водолаги в направлении Харькова. Приблизительно в 300 метрах после выезда из населенного пункта ее автомобиль вылетел с дороги.
Женщина получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу.
Вместе с ней в машине находилась семимесячная дочь Екатерина. Девочку сначала доставили в больницу в Новой Водолаге, где стабилизировали ее состояние, а затем перевезли в Харьков.
По информации директора больницы скорой неотложной медицинской помощи Евгения Благовещенского, состояние ребенка оценивают как средней тяжести. Медики диагностировали у нее перелом ребра, ушиб легких и ссадины.
Глава общины сообщил, что ребенка планируют перевести в областную детскую больницу. Забрать девочку готовы родная сестра Ольги и брат погибшего мужа. Соответствующие службы проверяют кандидатов.
В полиции Харьковской области сообщили, что водитель не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в дерево.
В автомобиле также находился 34-летний мужчина, который получил травмы. Его в бессознательном состоянии госпитализировали.
По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о трагедии семьи в Богодухове
В ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по Богодухову на Харьковщине. В результате атаки погибли муж Ольги Григорий Шикула и трое их детей.
В ту ночь отец спал вместе с детьми в одной комнате, тогда как беременная Ольга находилась в другой. Она стала единственной, кто выжил из семьи.
34-летний Григорий был ветераном российско-украинской войны. Около года он защищал Украину на Купянском и Запорожском направлениях, где в результате ранения потерял ногу.
13 февраля мужчину и трое детей похоронили в Сковородиновке — родном селе Григория.
11 марта Ольга родила дочь, которую назвала Екатериной.
После потери семьи женщина пыталась обустроить новую жизнь. При поддержке благотворительного фонда, неравнодушных людей и Харьковской областной военной администрации она приобрела дом в Новой Водолаге и оформила статус внутриперемещенного лица.
Однако 13 октября Ольга погибла в автомобильной аварии. Ее семимесячная дочь осталась без матери.