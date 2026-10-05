Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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ДТП в Киеве: столкнулись две маршрутки, среди пострадавших — ребенок
В Киеве около 11:30 5 октября произошло ДТП с участием двух маршруток.
Об этом сообщила киевская полиция.
ДТП в Киеве 5 октября: что известно
Авария произошла около 11:30 на улице Симиренко в Святошинском районе столицы.
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По предварительной информации правоохранителей, столкнулись два маршрутных автобуса.
Пока известно, что в результате ДТП пострадали три человека, среди которых ребенок. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, информация об их состоянии сейчас уточняется.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.
Обстоятельства столкновения двух маршруток выясняют правоохранители.
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