В Киеве около 11:30 5 октября произошло ДТП с участием двух маршруток.

Об этом сообщила киевская полиция.

ДТП в Киеве 5 октября: что известно

Авария произошла около 11:30 на улице Симиренко в Святошинском районе столицы.

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По предварительной информации правоохранителей, столкнулись два маршрутных автобуса.

Пока известно, что в результате ДТП пострадали три человека, среди которых ребенок. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, информация об их состоянии сейчас уточняется.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

Обстоятельства столкновения двух маршруток выясняют правоохранители.