13 жовтня в ДТП на Харківщині загинула Ольга Крівогуб, яка пережила російський удар по Богодухову 10 лютого.

Тоді жінка втратила чоловіка та трьох дітей. Після трагедії вона народила доньку Катерину, яка також перебувала в автомобілі під час аварії. Наразі семимісячна дівчинка у лікарні.

Загибель Ольги Крівогуб у ДТП на Харківщині

За словами голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, аварія сталася 13 жовтня приблизно між 17:00 та 18:00.

Зараз дивляться

Ольга їхала з Нової Водолаги в напрямку Харкова. Приблизно за 300 метрів після виїзду з населеного пункту її автомобіль злетів із дороги.

Жінка зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Разом із нею в машині перебувала семимісячна донька Катерина. Дівчинку спочатку доправили до лікарні в Новій Водолазі, де стабілізували її стан, а згодом перевезли до Харкова.

За інформацією директора лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги Євгенія Благовещенського, стан дитини оцінюють як середньої тяжкості. Медики діагностували в неї перелом ребра, забій легень та садна.

Голова громади повідомив, що дитину планують перевести до обласної дитячої лікарні. Наразі також вирішується питання її подальшого догляду. Забрати дівчинку готові рідна сестра Ольги та брат її загиблого чоловіка. Відповідні служби перевіряють кандидатів.

У поліції Харківської області повідомили, що водійка не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя та врізалася в дерево.

В автомобілі також перебував 34-річний чоловік, який дістав травми. Його у непритомному стані госпіталізували.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Що відомо про трагедію родини у Богодухові

У ніч проти 10 лютого російські війська завдали удару по Богодухову на Харківщині. Внаслідок атаки загинули чоловік Ольги Григорій Шикула та троє їхніх дітей.

Тієї ночі батько спав разом із дітьми в одній кімнаті, тоді як вагітна Ольга перебувала в іншій. Вона стала єдиною, хто вижив із родини.

34-річний Григорій був ветераном російсько-української війни. Близько року він захищав Україну на Куп’янському та Запорізькому напрямках, де внаслідок поранення втратив ногу.

13 лютого чоловіка та трьох дітей поховали у Сковородинівці — рідному селі Григорія.

11 березня Ольга народила доньку, яку назвала Катериною.

Після втрати родини жінка намагалася облаштувати нове життя. За підтримки благодійного фонду, небайдужих людей та Харківської обласної військової адміністрації вона придбала будинок у Новій Водолазі й оформила статус внутрішньо переміщеної особи.

Однак 13 жовтня Ольга загинула в автомобільній аварії. Її семимісячна донька залишилася без матері.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.