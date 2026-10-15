Во время воздушной тревоги в Полтаве раздались взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич.

Атака на Полтаву 15 октября

По информации начальника ОВА, зафиксировано попадание вражеского беспилотника вблизи школы. Взрывной волной повреждены окна учебного заведения.

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Также в результате атаки поврежден многоквартирный дом, три частных дома, админздание и четыре автомобиля.

По состоянию на 12:26 известно о трех пострадавших людях. Они находятся в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

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