Під час повітряної тривоги у Полтаві пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтаву 15 жовтня

За інформацією начальника ОВА, зафіксовано влучання ворожого безпілотника неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна навчального закладу. Діти та персонал перебували в укритті та не постраждали.

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Також унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівлю та чотири автомобілі.

Станом на 12:26 відомо про трьох постраждалих людей. Вони у лікарні, медики надають всю необхідну допомогу.

Вибухи в Полтаві прогриміли зранку 5 вересня, коли ворог атакував місто реактивними безпілотниками. Дрон влучив у складське приміщення одного з підприємств Полтавської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Полтавська міська рада

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