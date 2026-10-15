Під час повітряної тривоги у Полтаві пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтаву 15 жовтня

За інформацією начальника ОВА, зафіксовано влучання ворожого безпілотника неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна навчального закладу. Діти та персонал перебували в укритті та не постраждали.

Зараз дивляться

Також унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівлю та чотири автомобілі.

Станом на 12:26 відомо про трьох постраждалих людей. Вони у лікарні, медики надають всю необхідну допомогу.

Вибухи у Києві 15 жовтня 2026 року
Фото: ДСНС України
ДСНС
Полтавська міська рада
Полтавська міська рада
Вибухи у Києві 15 жовтня 2026 року

Вибухи в Полтаві прогриміли зранку 5 вересня, коли ворог атакував місто реактивними безпілотниками. Дрон влучив у складське приміщення одного з підприємств Полтавської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 695-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Полтаві: ворог завдав ракетного удару, серед постраждалих є діти
Атака на Полтавський район 26 травня 2026

Фото: Полтавська міська рада

Пов'язані теми:

атака дронамиВибухПолтава
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.