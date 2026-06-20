Российские войска атаковали город Полтава под вечер в субботу, 20 июня. В результате обстрела количество пострадавших возросло до девяти человек, среди которых есть дети.

Об этом сообщают руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич и секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.

Взрывы в Полтаве 20 июня: какие последствия

Отмечается, что количество раненых после ракетного российского удара в Полтаве выросло до девяти людей.

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Кроме четырех детей, ранения в результате вражеского обстрела получили пятеро взрослых.

Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Врачи оказывают им всю необходимую и профессиональную помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 578-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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