Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували майже півтори сотні безпілотників.

Про це 16 жовтня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 15 жовтня і триває досі, адже в повітряному просторі країни залишаються кілька дронів.

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За даними оборонців неба, ворог запустив 149 ударних безпілотників типу Shahed (108 із яких були реактивними), Гербера, дронів-імітаторів типу Пародія із району російського Орла, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили або приглушили 114 ворожих БпЛА, зокрема 77 реактивних.

Зафіксовано влучання 27 засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях. Ще на 14 локаціях впали збиті цілі чи їхні уламки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 696-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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