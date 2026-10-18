Сьогодні вранці, 18 жовтня, зафіксовано влучання ворожого БпЛА в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Кременеччині.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

Удари по енергетиці на Тернопільщині

За словами Тараса Пастуха, уражено об’єкт енергетики. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів. Інформації про потерпілих наразі не надходило.

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Згодом начальник ОВА повідомив про влучання в об’єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований. Також є нове влучання в об’єкт енергетики у Борсуківській громаді.

Інформація про потерпілих не надходила. На всіх локаціях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що вночі 16 жовтня РФ двічі атакували місто Чортків Тернопільської області. Внаслідок ударів пошкоджено приміщення виробничого підприємства.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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