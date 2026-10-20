Взрывы в Киеве 20 октября: обломки БпЛА попали в медучреждение, есть пострадавшие
- В Голосеевском районе обломки БпЛА попали в верхние этажи медицинского учреждения.
- В Деснянском районе беспилотник упал на открытой территории у зеленой зоны.
- На местах работают экстренные службы.
Днем 20 октября в Киеве раздались взрывы. В результате падения обломков беспилотника в Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 20 октября: что известно
По предварительным данным, на место происшествия в Голосеевском районе направили экстренные службы.
Сначала сообщалось о двух пострадавших. Медики предоставили им помощь на месте. Впоследствии количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до трех человек.
Также в Деснянском районе зафиксировано падение беспилотника на открытой территории вблизи зеленой зоны. На место выехали экстренные службы.
Обстоятельства случившегося, а также информация о повреждениях уточняются.
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