Днем 20 октября в Киеве раздались взрывы. В результате падения обломков беспилотника в Голосеевском районе повреждено здание медицинского учреждения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 20 октября: что известно

По предварительным данным, на место происшествия в Голосеевском районе направили экстренные службы.

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Сначала сообщалось о двух пострадавших. Медики предоставили им помощь на месте. Впоследствии количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до трех человек.

Также в Деснянском районе зафиксировано падение беспилотника на открытой территории вблизи зеленой зоны. На место выехали экстренные службы.

Обстоятельства случившегося, а также информация о повреждениях уточняются.

Сегодня в Киевской области российский беспилотник атаковал район вблизи трассы Киев — Одесса. В результате удара погибли три человека, еще четверо получили ранения.

14 октября россияне атаковали энергообъекты Киева. Один человек погиб и один пострадал. В городе фиксировались перебои со светом.

В результате российских ударов с вечера 13 октября погибли пять человек, еще 36 пострадали.

В 16:21 Виталий Кличко сообщил о попадании в один из энергообъектов в Шевченковском районе города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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