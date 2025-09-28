Во время комбинированной атаки РФ по Киеву 28 сентября вспыхнул пожар в здании Института кардиологии, где, к сожалению, спасатели обнаружили тела двух погибших.

Повреждения Института кардиологии во время атаки на Киев 28 сентября

В ГСЧС сообщили, что в Соломенском районе, который больше всего пострадал в результате комбинированного удара по Киеву, повреждено здание Института кардиологии.

Во время тушения пожара на месте обнаружили двух погибших.

Также из здания государственного медучреждения удалось спасти пятерых человек.

В этом же районе враг попал в пятиэтажный дом: из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один травмирован.

Еще на одной локации горело двухэтажное нежилое здание, а также зафиксировано попадание в складское здание и частный жилой дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 313-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

