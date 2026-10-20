Сегодня, 20 октября, российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил Александр Гончаренко, начальник Краматорской городской военной администрации.

Атака на Краматорск

По его словам, в результате вражеского удара погибли трое мужчин — 1978, 1984 и 1979 годов рождения. Все они являлись работниками одной из теплоснабжающих организаций города.

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На одной из локаций работники проверяли готовность теплосетей к отопительному сезону.

— Они работали, чтобы город мог пройти зиму, чтобы в домах крамоторцев было тепло, чтобы жизнь в общине продолжалась. Россияне убили людей, которые до последнего оставались со своим городом, — подчеркнул Александр Гончаренко.

Напомним, 8 октября россияне обстреляли Краматорск. Российские войска ударили по рейсовому автобусу. Тогда погибли 33 человека, еще 18 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Краматорская ГВА

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