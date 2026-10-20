Россияне ударили КАБами по Краматорску: погибли три тепловика
- Российские оккупанты атаковали Краматорск управляемыми авиабомбами.
- В результате удара погибли трое мужчин.
Сегодня, 20 октября, российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил Александр Гончаренко, начальник Краматорской городской военной администрации.
Атака на Краматорск
По его словам, в результате вражеского удара погибли трое мужчин — 1978, 1984 и 1979 годов рождения. Все они являлись работниками одной из теплоснабжающих организаций города.
На одной из локаций работники проверяли готовность теплосетей к отопительному сезону.
— Они работали, чтобы город мог пройти зиму, чтобы в домах крамоторцев было тепло, чтобы жизнь в общине продолжалась. Россияне убили людей, которые до последнего оставались со своим городом, — подчеркнул Александр Гончаренко.
Напомним, 8 октября россияне обстреляли Краматорск. Российские войска ударили по рейсовому автобусу. Тогда погибли 33 человека, еще 18 получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 700 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Краматорская ГВА