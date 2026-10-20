Сьогодні, 20 жовтня, російські окупанти скинули керовані авіабомби на Краматорськ на Донеччині.

Про це повідомив Олександр Гончаренко, начальник Краматорської міської військової адміністрації.

Атака на Краматорськ

За його словами, внаслідок ворожого удару загинули троє чоловіків — 1978, 1984 та 1979 років народження. Усі вони були працівниками однієї з теплопостачальних організацій міста.

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На одній із локацій працівники перевіряли готовність тепломереж до опалювального сезону.

— Вони працювали, щоб місто могло пройти зиму, щоб у домівках краматорців було тепло, щоб життя в громаді тривало. Росіяни вбили людей, які до останнього залишалися зі своїм містом, — наголосив Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, 8 жовтня росіяни обстріляли Краматорськ. Російські війська вдарили по рейсовому автобусу. Тоді загинуло 33 людини, ще 18 дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 700-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська МВА

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