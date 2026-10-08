РФ ударила из РСЗО по рейсовому автобусу в Краматорске: по меньшей мере 12 погибших
Взрывы в Краматорске 8 октября унесли жизни 12 человек. Российские войска обстреляли рейсовый автобус.
О последствиях российского удара сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Краматорский городской совет.
Взрывы в Краматорске 8 октября: что известно об ударе по рейсовому автобусу
В Краматорске 8 октября около 10:00 российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня. В эпицентре обстрела оказался рейсовый автобус с пассажирами.
По состоянию на 11:10известно о 12 погибших и 19 раненых. Такие данные обнародовали начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура.
В прокуратуре предупредили, что число жертв и пострадавших может увеличиться.
По факту российского обстрела правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
Окончательные последствия взрывов в Краматорске сегодня, 8 октября, уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Донецкая ОВА