Взрывы в Краматорске 8 октября унесли жизни 12 человек. Российские войска обстреляли рейсовый автобус.

О последствиях российского удара сообщили начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин и Краматорский городской совет.

Взрывы в Краматорске 8 октября: что известно об ударе по рейсовому автобусу

В Краматорске 8 октября около 10:00 российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня. В эпицентре обстрела оказался рейсовый автобус с пассажирами.

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По состоянию на 11:10известно о 12 погибших и 19 раненых. Такие данные обнародовали начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура.

В прокуратуре предупредили, что число жертв и пострадавших может увеличиться.

По факту российского обстрела правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Окончательные последствия взрывов в Краматорске сегодня, 8 октября, уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 688-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.