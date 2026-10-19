Выход на Барвенково и окружение Донетчины: какой план РФ сорвала операция Вивальди
- Операция Вивальди сорвала план РФ по окружению Славянско-Краматорской агломерации и выходу к Барвенково.
- Российские войска планировали охватить Донецкую область двумя ударами и добиться ее полного захвата.
Успешная операция Вивальди сорвала стратегические планы России по окружению Славянско-Краматорской агломерации и выходу к населенному пункту Барвенково.
Об этом сообщил командующий Группировкой войск Центр, бригадный генерал Андрей Билецкий.
Операция Вивальди: россияне планировали захватить Донецкую область
По его словам, главной задачей операции Вивальди было остановить наступательные действия российских войск и не допустить реализации их стратегического замысла.
— Ключевой замысел противника на 2026 год был уничтожен. Поэтому стратегическое значение этой операции измеряется не километражом, а тем, что у противника сорван его ключевой замысел. То есть охват всей Донецкой области, и Славянска, и Краматорска, с выходом на Барвенково, чтобы двумя сходящимися ударами захватить Донецкую область. Этот план сорван, – сказал Билецкий.
По словам бригадного генерала, украинские подразделения противостояли 1 гвардейской танковой армии, 20 и 25 общевойсковым армиям, которые входят в группировку Запад.
Российские войска должны были продвигаться через плацдарм, созданный на реке Черный Жеребец, в направлении Святогорска и населенного пункта Рубцы.
— Рассечь на две части нашу группировку на восточном берегу реки Оскол, уничтожить эту группировку и далее продолжать движение на населенный пункт Барвенково, который находится на юге Харьковской области. Это был стратегический замысел РФ, – добавил он.
Этот стратегический замысел заключался в том, чтобы одним ударом через Святогорск, обходя Лиман, охватить Славянско-Краматорскую агломерацию с севера, а вторым ударом через населенные пункты поселка Доброполье, город Доброполье на Барвенково – завершить полное окружение Донецкой области.
Как объяснил Билецкий, таким образом Россия стремилась выполнить определенную Кремлем ключевую политическую задачу – полностью захватить Донецкую область. Этот план на 2026 год российские оккупанты начали воплощать еще в 2025 году.
— За 2026 год они должны были выйти в Барвенково. Сейчас, на конец 2026 года, у них такая ситуация. Из-за уничтожения этого плацдарма и наступающей группировки фактически 144 дивизия 20 армии разбита… Из-за того, что наступательная группировка разгромлена, соответственно, противник на данный момент отказался от попытки обойти Донецкую область, – отметил генерал.
Что могут предпринять россияне на Донецком направлении
По мнению Билецкого, у российских войск есть несколько вариантов дальнейших действий на Донецком направлении.
Один из них – попытка захватить Славянск и Краматорск лобовыми штурмами. Такой сценарий потребует значительных сил и будет сопровождаться большими потерями, однако не гарантирует оккупантам успеха.
— От этого замысла противник временно отказался, хотя планирует восстановить его, – добавил он.
Как отметил генерал, сейчас единственным направлением, на котором Россия продолжает сосредоточивать усилия, остается Доброполье.
Там оккупанты достигли определенных успехов и пока не отказались от попыток продвигаться дальше с этого выступа.
Операция Вивальди продолжалась с мая до середины октября. В ней участвовали бойцы Третьей штурмовой бригады, 60 ОМБр, 125 ОВМБр, 3 ОРБ, 25 ОПТБ и 21 ОПБпС KRAKEN.
К операции присоединились приданные подразделения: 66 ОМБр, 3 пограничный отряд, 10 мобильный пограничный отряд Дозор, тактические группы 8 полка ССО, Lasar’s Group НГУ, К-2 СБС и беспилотные подразделения ЦСО А.
Фото: Третий армейский корпус