В воскресенье, 25 октября, в Елеце Липецкой области РФ была атакована промышленная зона, по предварительным данным, под ракетным ударом оказался завод Энергия.

На территории предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщают Радио Свобода, российское издание ASTRA и Telegram-канал Exilenova+.

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Удар по заводу Энергия в Ельце

По информации Exilenova+, по предприятию нанесли удар крылатыми ракетами и дронами. Утверждается, что территорию завода поразили несколько ракет, после чего над промышленной зоной поднялся густой дым.

В сети опубликовали видео взрывы и масштабный пожар. По данным канала, для атаки могли использовать ракеты Storm Shadow, однако официального подтверждения этой информации нет.

Журналисты ASTRA с помощью OSINT-анализа видеозаписей очевидцев, сделанных из двух разных точек, установили, что удар пришелся именно по заводу Энергия.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил ракетный удар по промышленной зоне Ельца, однако не уточнил название предприятия, которое оказалось под атакой.

По его словам, в результате атаки погиб охранник одного из предприятий. Также пострадала женщина-фельдшер, которая получила ранение бедра. Ее госпитализировали.

Украинское военное командование на момент появления сообщений официально не комментировало удар по предприятию в Ельце.

Что известно о заводе Энергия

Завод является одним из крупнейших российских производителей химических источников тока. Оно производит аккумуляторы и батареи, используемые в оборонной промышленности РФ.

В частности, продукцию завода применяют в беспилотниках, ракетных комплексах, системах противовоздушной обороны, авиации и военном флоте.

Предприятие находится под санкциями Украины, США, Европейского Союза, Великобритании и ряда других государств.

Завод уже неоднократно подвергался атакам. В мае 2025 года в результате удара на предприятии загорелся один из цехов, девять работников получили ранения. Об очередной атаке на завод сообщали также в январе 2026 года.

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