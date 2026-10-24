Атака на Тольятти 24 октября: на нефтехимическом заводе вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 24 октября в Самарской области РФ под атаку попал нефтехимический завод Тольяттикаучук.
Об атаке на предприятие сообщили OSINT-каналы и местные паблики.
Атака на Тольятти 24 октября: что известно
Под утро в местных пабликах начали распространять видео пожара на заводе Тольяттикаучук. На опубликованных кадрах видно сильное возгорание и густые столбы черного дыма, поднимающиеся над территорией предприятия.
В ту же ночь в Самарской области объявили об угрозе атаки беспилотников. Из-за этой угрозы местный аэропорт временно приостановил работу.
В то же время в Telegram-канале оперативного штаба региона не было сообщений ни об угрозе беспилотников, ни об атаке на предприятие.
Информация о масштабах повреждений завода пока не подтверждена.
На фоне сообщений об атаке местные жители также писали об эвакуации работников автомобильного завода АвтоВАЗ.
Официального подтверждения этой информации в приведенных сообщениях нет.
Что известно о заводе Тольяттикаучук
Тольяттикаучук — крупное нефтехимическое предприятие, расположенное в городе Тольятти Самарской области РФ.
Завод специализируется на производстве синтетического каучука, химического сырья и присадок к бензину.
Продукция предприятия используется в разных отраслях промышленности. В частности, синтетические каучуки могут применяться в производственных цепочках российского военно-промышленного комплекса.
По сообщениям СМИ, такие материалы используют, в частности, в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
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