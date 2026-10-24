В ночь на 24 октября в Самарской области РФ под атаку попал нефтехимический завод Тольяттикаучук.

Об атаке на предприятие сообщили OSINT-каналы и местные паблики.

Атака на Тольятти 24 октября: что известно

Под утро в местных пабликах начали распространять видео пожара на заводе Тольяттикаучук. На опубликованных кадрах видно сильное возгорание и густые столбы черного дыма, поднимающиеся над территорией предприятия.

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В ту же ночь в Самарской области объявили об угрозе атаки беспилотников. Из-за этой угрозы местный аэропорт временно приостановил работу.

В то же время в Telegram-канале оперативного штаба региона не было сообщений ни об угрозе беспилотников, ни об атаке на предприятие.

Информация о масштабах повреждений завода пока не подтверждена.

На фоне сообщений об атаке местные жители также писали об эвакуации работников автомобильного завода АвтоВАЗ.

Официального подтверждения этой информации в приведенных сообщениях нет.

Что известно о заводе Тольяттикаучук

Тольяттикаучук — крупное нефтехимическое предприятие, расположенное в городе Тольятти Самарской области РФ.

Завод специализируется на производстве синтетического каучука, химического сырья и присадок к бензину.

Продукция предприятия используется в разных отраслях промышленности. В частности, синтетические каучуки могут применяться в производственных цепочках российского военно-промышленного комплекса.

По сообщениям СМИ, такие материалы используют, в частности, в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

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