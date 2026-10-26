Ночная атака на Украину 26 октября: РФ запустила ракеты Х-31П, Х-59/69 и 140 дронов
В ночь на 26 октября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 26 октября: что известно
Начиная с 18:00 25 октября, российские войска атаковали Украину противорадиолокационной и корректируемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками.
Во время ночной атаки на Украину противник применил:
- одну противорадиолокационную ракету Х-31П;
- три корректируемые авиационные ракеты Х-59 /69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей;
- 140 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия (70 из них были реактивными).
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Шаталова и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 26 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 115 воздушных целей:
- три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов, из которых 56 были реактивными.
При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 15 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.
В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.