В ночь на 26 октября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 26 октября: что известно

Начиная с 18:00 25 октября, российские войска атаковали Украину противорадиолокационной и корректируемыми авиационными ракетами, а также ударными беспилотниками.

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Во время ночной атаки на Украину противник применил:

одну противорадиолокационную ракету Х-31П;

три корректируемые авиационные ракеты Х-59 /69 с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей;

140 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия (70 из них были реактивными).

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Шаталова и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 26 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 115 воздушных целей:

три корректируемые авиационные ракеты Х-59/69;

112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов, из которых 56 были реактивными.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 15 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 706-е сутки.



На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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