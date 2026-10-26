Сили оборони України завдали удару безпілотниками FP-1 по об’єктах у російському Воронежі. Внаслідок атаки уражено стратегічне підприємство Воронежсинтезкаучук.

Про це повідомляє українська компанія Fire Point.

Атака на завод Воронежсинтезкаучук у РФ: які наслідки

За даними компанії, продукція цього заводу Воронежсинтезкаучук є важливою для оборонного комплексу Росії. Зокрема, вона використовується у виробництві твердого ракетного палива, а також у нафтовій промисловості та інфраструктурі.

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За даними OSINT-аналізу видання Astra, чорний дим на кадрах місцевих очевидців піднімається саме над територією АТ Воронежсинтезкаучук, яке належить компанії Сібур.

Місцева влада підтвердила факт масованої атаки та пожеж. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про нібито знищення 113 безпілотників над регіоном, з яких понад 70 — безпосередньо над Воронежем.

Російський чиновник підтвердив загорання на кількох промислових підприємствах (не називаючи їх), а також у діловому центрі, багатоквартирному будинку, двох дачних селищах, на шкільному стадіоні та у гаражному кооперативі.

Продукція АТ Воронежсинтезкаучук (контролюється ПАТ Сібур Холдинг) належить до товарів подвійного призначення. Підприємство щороку виготовляє понад 385 тис. тонн продукції.

Зокрема, каучуки використовуються у виробництві шин для військової авіації, важкої колісної техніки, а також гумотехнічних виробів для бронетехніки та суднобудування.

Також синтетичний каучук застосовується у ракетобудуванні. За даними Генштабу ЗСУ, завод бере участь у виробництві твердого ракетного палива, зокрема, для балістичних ракет ОТРК Іскандер.

Крім цього, завод випускає термоеластопласти, СБС-полімери та каучуки для дорожнього покриття, покрівель, автомобільних і велосипедних шин.

Атака на Воронежсинтезкаучук стала третім за три дні ударом по російських заводах, пов’язаних із виробництвом каучуку. Два дні тому, 24 жовтня, повідомлялося про ураження підприємств Тольяттікаучук та Омський каучук.

Окрім цього, Воронежсинтезкаучук вже неодноразово ставав ціллю Сил оборони України. Так, 25 вересня зафіксовано попередній удар по території заводу. У грудні 2025 року підприємство також зазнало атаки безпілотників.

Також у листопаді 2025 року на території Воронежу Сили оборони атакували ТЕЦ-1 — найбільшого постачальника теплової енергії для житлового сектору та великих промислових об’єктів міста, зокрема, для Воронежсинтезкаучук.

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