PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Трудно падать с Олимпа? Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА/

Трудно падать с Олимпа? Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА.

Криштиану Роналду вместе с полузащитником мадридского Реала Лукой Модричем и форвардом английского Ливерпуля Мохаммедом Салахом попал в финальную тройку претендентов на игрока года от ФИФА.

По информации Marca, Роналду пропустит церемоныю награждения, которая состоится в Лондоне 24 сентября.

Читайте: Все претенденты на символическую сборную года ФИФА

В отличие от в прошлого раза, когда происходила церемония вручения наград УЕФА в Монако, Роналду предупредил организаторов, что будет отсутствовать.

Причина отсутствия игрока – плотный график, через который событие пропустят все игроки Ювентуса. Из неофициальных причин указывается то, что португалец узнал, что не станет лауреатом награды.

Напомним, Роналду расплакался после удаления в Лиге чемпионов.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка