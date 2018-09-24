Трудно падать с Олимпа? Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА.

Криштиану Роналду вместе с полузащитником мадридского Реала Лукой Модричем и форвардом английского Ливерпуля Мохаммедом Салахом попал в финальную тройку претендентов на игрока года от ФИФА.

По информации Marca, Роналду пропустит церемоныю награждения, которая состоится в Лондоне 24 сентября.

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В отличие от в прошлого раза, когда происходила церемония вручения наград УЕФА в Монако, Роналду предупредил организаторов, что будет отсутствовать.

Причина отсутствия игрока – плотный график, через который событие пропустят все игроки Ювентуса. Из неофициальных причин указывается то, что португалец узнал, что не станет лауреатом награды.

Напомним, Роналду расплакался после удаления в Лиге чемпионов.

Фото: Getty Images.